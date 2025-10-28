Hombre es Hallado Sin Vida al Interior de Vivienda en León; Llevaba Más de 10 Días Fallecido
Un hombre, Dámaso Ornelas Torres “El Pato” fue encontrado en estado putrefacto ya que presentaba al menos 10 días de fallecido dentro de un domicilio en la colonia Los Aguacates en León, Guanajuato.
Inseguridad, Manifestaciones, Bloqueos Carreteros Incrementan de Precios en Frutas y Verduras
Conductor de Tractocamión es Asesinado a Golpes y Balazos en Irapuato, Guanajuato
Un hombre de 64 años de edad llamado Dámaso Ornelas Torres fue encontrado dentro de un domicilio sin vida.
Los hechos se registraron en la calle Río Altar de la colonia Los Aguacates en León, Guanajuato donde fue localizado el cuerpo.
La víctima tenía ya 10 días sin vida cuando fue encontrado
El mal olor que expedía el lugar causaron que los vecinos llamaran a las autoridades para que acudieran a revisar el domicilio.
Policías de León llegaron para resguardar y acordonar la zona mientras esperaban la llegada de personal médico.
Paramédicos comentaron que el cuerpo del señor Dámaso Ornelas ya no contaba con signos vitales y tenía al menos 10 días fallecido.
Autoridades investigan la muerte del señor de 64 años de edad
Aparentemente el deceso fue por causas naturales pero será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes determinen la causa de muerte.
Familiares del fallecido señalaron dudar de la presunta causa de muerte ya que el señor fue encontrado en el corral donde no era usual que se durmiera.
Personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo del adulto mayor para llevarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital y hacerle la necropsia de ley.
Asesinan a Hombre Mientras Lavada un Tractor en Calles de León
Balean a Dos Hombres en León; Uno Fallece en el Lugar y Hay Otro Herido Más
Ciclista Muere al Caer a un Barranco en Hacienda de Santa Rosa en Guanajuato
