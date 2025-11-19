Encuentran los Cuerpos de Tres Hombres Sin Vida en una Parcela en Salamanca

Habitantes de El Barrón, en Salamanca, salían como de costumbre a sus trabajos, cuando notaron a lo lejos tres bultos que se encontraban en una parcela, por lo que al aproximarse, confirmaron que se trataban de los cuerpos de tres hombres.

En ese momento, los vecinos no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar el hallazgo de tres cuerpos, mientras que más habitantes de la zona, comenzaban a llegar para ver lo ocurrido.

Los primeros en acudir, fueron los elementos de la policía municipal, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras despejaban el área con la finalidad de no alterar la escena del hallazgo.

Minutos más tarde, al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a los cuerpos, pero solo pudieron constatar que ninguno de ellos presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía del Estado.

Ante ello, también los elementos de Seguridad procedieron a acordonar la zona, mientras que también hacía su arribo soldados de la Guardia Nacional, con la finalidad de también apoyar en las labores de resguardo.

Los cuerpos de los tres hombres estaban abandonados en una parcela

En cuestión de minutos, el personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegó al lugar en compañía de la Semefo, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para poder conocer la mecánica de los hechos.

Ante la mirada de los vecinos, nadie pudo identificar a las víctimas, por lo que después de un par de horas, procedieron con el levantamiento de los cuerpos para realizarles la necropsia de ley.





NLD