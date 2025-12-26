Tras Enfrentamiento Detienen a Cinco Personas con Autos Robados y Droga en Guanajuato

Gracias a la pronta reacción y a un trabajo en conjunto, elementos de la Guardia Nacional, SEDENA, FSPE se logró la captura de 5 personas y el decomiso de autos con reporte de robo, droga y un artefacto explosivo en San José Iturbide, en Guanajuato.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos se registraron de acuerdo al parte de la Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron emboscados por varias personas armadas.

Durante el ataque, el personal de la Fiscalía, logró comunicarse a la base para pedir apoyo, mientras eran atacados por los hombres armados, quienes portaban también armas de grueso poder.

Los hechos delictivos tuvieron lugar en la comunidad de La Torna, donde a los pocos minutos, personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y elementos de la Policía municipal acudieron en apoyo al personal de la Fiscalía.

En este enfrentamiento, las autoridades lograron la captura de cinco personas, a quienes se les identificó como originarias de los estados de Jalisco y Nayarit, mientras que personal de las corporaciones de Seguridad resguardaban la zona.

Hombres armados manejaban autos con reporte de robo en Guanajuato

En este mismo operativos, a los hombres armados se les decomisó varios autos, los cuales después de un par de minutos se confirmó que todos contaban con reporte de robo, por lo que fueron asegurados.

De igual manera, también se les aseguró un artefacto explosivo y presunta droga, por lo que todo quedará a disposición de las autoridades correspondientes, para que continúen con la investigación sobre este ataque.



Historias recomendadas:

NLD