Camioneta que Transportaba Pirotecnia Explotó en Guanajuato; Hay Nueve Heridos

Nueve integrantes de una banda resultaron lesionados después de que explotara la camioneta en la que iban a bordo y transportaban pirotecnia en León, Guanajuato; dos están graves de salud.

Dos de los lesionados fueron reportados como graves.

La explosión de una camioneta que transportaba pirotecnia para el festejo de la Virgen de Guadalupe causó lesiones en 9 personas, dos de ellas resultaron graves en León, Guanajuato.

Nueve integrantes de una banda de música, resultaron heridos cuando la pirotecnia que transportaban en una camioneta explotó, dos de las víctimas presentaron lesiones de gravedad.

Los hechos ocurrieron durante una caravana religiosa en honor a la Virgen de Guadalupe, en la colonia Piedad de La Joya, en León, Guanajuato.

La quema de pirotecnia provocó un incendio en la caja de la camioneta

El accidente fue alrededor de las 7:20 de la noche sobre el bulevar Aristóteles, esquina con Calcopirita, cuando un remolque con más de 20 personas y un altar móvil se incorporó a la vialidad.

Las personas que iban a bordo de la camioneta comenzaron a detonar cohetes, lo que habría provocado el incendio de una caja y posterior explosión.

Fueron nueve las personas lesionadas en la explosión, dos de gravedad

El estallido afectó a un total de nueve personas, entre ellas tres con lesiones leves que no requirieron traslado, mientras que tres fueron trasladadas a diversos hospitales, dos de ellas reportadas como graves pero estables. 

La onda expansiva dañó ventanas y fachadas de viviendas aledañas al accidente.

El área se acordonó por parte de elementos de Policía Vial quienes quedaron a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes iniciaron una carpeta de investigación para saber las causas que originaron el accidente.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

