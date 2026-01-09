Explosión de Almacén de Combustible Causa Pánico en Habitantes de Villagrán; No Hubo Heridos

La noche del jueves 8 de enero se registró una explosión en el interior de un almacén de combustible en Villagrán, Guanajuato.

Los hechos causaron pánico en las personas que habitan la zona, quienes salieron corriendo de donde estaban escapando de las llamas.

Las llamas alcanzaron una altura de más de 5 metros

Autoridades de diversas corporaciones acudieron al lugar para combatir el fuego y poner a salvo a las personas de las zonas aledañas.

Cerca del siniestro se encuentra el Gimnasio Municipal el cual fue habilitado como refugio temporal para las personas que sufrieron daños en sus hogares.

Cinthia Teniente, alcaldesa de Villagrán acudió a brindar apoyo en el lugar

La alcaldesa de Villagrán Cinthia Teniente, llegó al lugar de los hechos donde impresionada llamó a la calma a la ciudadanía.

Además coordino el traslado preventivo de las personas que por seguridad fueron evacuadas de sus hogares y refugiadas en el gimnasio municipal.

Personal de diversos cuerpos de emergencia y seguridad combatieron las llamas durante horas.

No se registraron personas lesionadas, solamente se atendieron a dos que presentaron crisis nerviosa.

