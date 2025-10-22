Expolicía Será Procesado por la Desaparición Forzada de Cinco Personas en Cortazar, Guanajuato
El expolicía de Cortazar, Guanajuato, Daniel “N”, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada en contra de cinco personas, siendo el cuatro expolicía detenido por los hechos.
Expolicía de Seguridad Pública de Cortazar, Guanajuato es vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de cinco personas.
Fue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien dio a conocer que se investiga la participación de Daniel “N” en los hechos delictivos.
Daniel “N” es el cuarto expolicía detenido por la desaparición de las 5 personas
De acuerdo a las autoridades estatales, la presunta desaparición forzada de 5 personas se registró el pasado 7 de septiembre en Cortazar, Guanajuato.
Las víctimas conducían por la carretera Cortazar - Salvatierra cuando fueron interceptados por hombres armados.
Siendo bajadas del vehículo donde viajaban para subirlos a otro auto y desaparecerlos de manera forzada. Actualmente ya son 4 expolicías los que han sido detenidos por estos hechos.
Tres víctimas han sido rescatadas, siguen dos desaparecidas
Información de las autoridades han indicado que hasta el momento solamente tres personas han sido localizadas de las 5 desaparecidas.
Quedan dos víctimas aún sin ser encontradas.
Información de Christian Rendón
JIPV