Graban a Hombre Robando Autopartes de Madrugada en San Antonio en León

Cámaras de Seguridad de vecinos de la colonia San Antonio, en León, lograron captar en la madrugada el momento en que un hombre roba autopartes y hasta una lona que tapa un coche se llevó.

Y es que han sido los mismos habitantes de la zona, quienes afirman que no es la primera vez que son víctimas de robo de autopartes, por lo que afirman estar cansados y molestos contra los amantes de lo ajeno que actúan durante la madrugada en las calles de esta colonia.

Ante ello, compartieron en las redes sociales, imágenes y grabaciones de como es que los presuntos ladrones actúan en madrugada y se roban de una o dos piezas de coches, afectando a los propietarios de los vehículos.

En esta ocasión en las imágenes se puede ver cómo es que llega un hombre a un domicilio, alrededor de las 6 de la mañana, para ante todo dar un vistazo en la zona con la finalidad de que no sea visto.

Segundos después, cuando el presunto ladrón, piensa que nadie lo ve y que no se da cuenta de que está siendo grabado, se acerca muy precavido a una casa, donde hay un vehículo tapado con una lona.

Presunto ladrón opta por llevarse la lona que tapaba el vehículo

En ese momento, da una vuelta alrededor del auto con la finalidad de ver qué es lo que se puede llevar o que hay al interior, pero no ve nada que llame su atención, por lo que opta por quitarle la lona en segundos.

Al final, el hombre al ver qué logra su objetivo se retira del auto y se va caminando a la mitad de la calle cargando la lona en su espalda sin que nadie lo detenga y así afectar al dueño del auto, quien al salir se dio cuenta que había sido víctima de un robo.

NLD