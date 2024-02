Hallan Cuerpo de una Mujer Envuelto en una Cobija en León

Su rostro y cabello sobresalían de entre una cobija. Al interior del río que cruza la calle Mazatlán de la colonia Killian, en León, Guanajuato, fue hallada una mujer, quien se presume fue asesinada y luego arrojada en el lugar.

Una edad aproximada entre los 20 a 25 años, tatuajes a lo largo de sus brazos, el cabello castaño y tez clara, son algunas de las señas particulares que vecinos recuerdan previo a hacer el reporte a las autoridades cerca de las 8:00 de la mañana del jueves 15 de febrero.

Varios de ellos refieren no ubicarla o conocerla, pero no se descarta que sea vecina a la colonia Killian. El cuerpo de la víctima no presentaba huellas de violencia o algún impacto de arma de fuego, por lo que un golpe fuerte en la cabeza no se descarta como la posible causa de su fallecimiento.

De acuerdo con paramédicos, esta mujer fue asesinada al menos 12 horas previo a su hallazgo. Al no encontrar más indicios entre el río, la tierra y la maleza, peritos culminaron con sus labores en poco más de una hora.

El cuerpo de la mujer no presentaba huellas de violencia. Foto: N+

Será con la necropsia y el análisis de cámaras de la zona para dar con los responsables.

Con información de Ricardo Preciado

JIPV