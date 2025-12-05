Muere un Hombre a Balazos Cuando Arreglaba Una Motocicleta en Celaya, Guanajuato

Un hombre fue asesinado este jueves 4 de diciembre afuera de unos locales comerciales ubicados en calles de la colonia San Juanico del municipio de Celaya, Guanajuato.

Testigos denunciaron los hechos a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de elementos de rescate para brindar atención médica a la víctima.

La víctima estaba afuera de una tortillería arreglando una motocicleta cuando murió

De acuerdo con la información preliminar, se supo que la víctima se encontraba reparando una motocicleta afuera de una tortillería cuando fue agredido a balazos.

Aparentemente hombres armados pasaron y le dispararon en al menos cinco ocasiones y para después huir con destino desconocido.

El homicidio se registró en la calle Brillante hasta donde llegaron elementos de la Policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron el fallecimiento del hombre.

Autoridades se encargarán de investigar el ataque

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Elementos del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo y los trasladaron a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

De los presuntos responsables no se cuenta con su paradero y se desconoce si ya se tienen sospechosos por los hechos.

