Matan a Balazos a Un Hombre Frente a su Familia Afuera de su Casa en León, Guanajuato

Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba afuera de su casa conviviendo con su familia en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato.

La madre de la víctima se desmayó de la impresión.

Juan de aproximadamente 40 años de edad mejor conocido como "El Toro" fue asesinado a balazos frente a su madre, hermanas y tías en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato.

La noche del pasado miércoles 12 de noviembre, se registró un ataque armado en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato

El atentado ocurrió minutos después de las 7:00 de la noche, en la entrada de un domicilio ubicado en la calle Médano esquina con Aguas Buenas

Asesinan a “El Toro” frente a su madre, hermanas y tías en León, Guanajuato

La víctima presuntamente de nombre Juan, mejor conocido como “El Toro”, se encontraba afuera de un domicilio con su mamá, hermanas, tías y otros miembros de la familia. 

Cuando hombres armados llegaron al lugar para dispararle en al menos 7 ocasiones que lo dejaron mal herido en el suelo. 

Los hechos causaron crisis nerviosa en las hermanas y tías de Juan, mientras que su madre se desmayó de la impresión. Por lo que vecinos y testigos de los hechos llamaron al número 911 para pedir apoyo de elementos de seguridad y rescate

Al lugar arribaron policías de distintas corporaciones, quienes resguardaron el área e implementaron un operativo de búsqueda. Mientras paramédicos brindaban atención médica a la víctima y sus familiares quienes no requirieron ser trasladados a un hospital

Además confirmaron la muerte del hombre que fue atacado a balazos. 

Juan “El Toro” trabajaba como descarnador de cueros 

La víctima fatal tenía aproximadamente 40 años de edad y laboraba como descarnador de cueros en la industria curtidora

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y el traslado del cuerpo a un anfiteatro.

 

