Matan a Balazos a Un Hombre Frente a su Familia Afuera de su Casa en León, Guanajuato
Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba afuera de su casa conviviendo con su familia en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato.
Juan de aproximadamente 40 años de edad mejor conocido como "El Toro" fue asesinado a balazos frente a su madre, hermanas y tías en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato.
Asesinan a un Hombre Frente a su Mamá, Hermanas y Tías en León, Guanajuato
Dejan Presuntos Restos Humanos a Un Lado de Una Carretera en Irapuato, Guanajuato
Te Dejamos el Clima que se Registrará en Guanajuato Este Jueves 13 de Noviembre
Buscan a Joven de 19 Años Hija de Una Madre Buscadora en Irapuato, Guanajuato
La noche del pasado miércoles 12 de noviembre, se registró un ataque armado en calles de la colonia Futurama Monterrey en León, Guanajuato.
El atentado ocurrió minutos después de las 7:00 de la noche, en la entrada de un domicilio ubicado en la calle Médano esquina con Aguas Buenas.
Asesinan a “El Toro” frente a su madre, hermanas y tías en León, Guanajuato
La víctima presuntamente de nombre Juan, mejor conocido como “El Toro”, se encontraba afuera de un domicilio con su mamá, hermanas, tías y otros miembros de la familia.
Cuando hombres armados llegaron al lugar para dispararle en al menos 7 ocasiones que lo dejaron mal herido en el suelo.
Los hechos causaron crisis nerviosa en las hermanas y tías de Juan, mientras que su madre se desmayó de la impresión. Por lo que vecinos y testigos de los hechos llamaron al número 911 para pedir apoyo de elementos de seguridad y rescate.
Al lugar arribaron policías de distintas corporaciones, quienes resguardaron el área e implementaron un operativo de búsqueda. Mientras paramédicos brindaban atención médica a la víctima y sus familiares quienes no requirieron ser trasladados a un hospital.
Además confirmaron la muerte del hombre que fue atacado a balazos.
Juan “El Toro” trabajaba como descarnador de cueros
La víctima fatal tenía aproximadamente 40 años de edad y laboraba como descarnador de cueros en la industria curtidora.
Te podría interesar: Mariana Valeria Salió a la Tienda y No Regresó a su Casa en Irapuato, Guanajuato
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y el traslado del cuerpo a un anfiteatro.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
