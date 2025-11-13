Hombre Cae por Accidente a un Pozo de 60 Metros de Altura y Fallece en Dolores Hidalgo

El cuerpo de un hombre sin vida fue sacado de un pozo que tiene una altura de 60 metro de profundidad en la comunidad de Montelongo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, lugar hasta donde llegaron los rescatistas.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando al parecer el hombre cayó de forma accidental al pozo, el cual tiene una profundidad de 60 metros, siendo vecinos de la zona, quienes escucharon los gritos de la persona.

Ante ello, los habitantes salieron y pudieron notar que había caído un hombre al fondo del pozo, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia, afirmando desconocer de quien se trataba la persona.

Policías municipales llegaron al lugar de los hechos a los pocos minutos, confirmando que adentro del pozo se encontraba una persona, de la cual desconocían en ese momento si contaba con signos vitales o no.

Debido a la distancia de la comunidad de Montelongo, los paramédicos, así como elementos de Protección Civil, tardaron en llegar, mientras que la policía despejaba la zona ante la mirada de los vecinos.

Autoridades investigan muerte de hombre al caer a pozo en Dolores Hidalgo

Al llegar los rescatistas, los elementos equipados tuvieron que implementar diversas maniobras para poder sacar el cuerpo, el cual, al estar afuera, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que tuvieron que llamar al personal de la Fiscalía de Guanajuato.

De igual manera, el Servicio Médico Forense hizo acto de presencia, quienes junto con la Fiscalía comenzaron con las indagatorias correspondientes, con la finalidad de saber si el hombre cayó de manera accidental o no al pozo.

