Rescatan a Hombre Presuntamente Privado de la Libertad en Salamanca, Guanajuato; Hay un Detenido
Una persecución que inició en Irapuato culminó con el presunto rescate de un hombre privado de su libertad y la detención de una persona en la colonia Praderas del Sol en Salamanca.
Una persecución registrada este pasado jueves 18 de septiembre en el municipio de Irapuato, terminó con el rescate de un hombre que estaba presuntamente privado de su libertad.
Las fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, emprendieron un fuerte operativo contra el conductor de una camioneta de doble cabina donde hubo un enfrentamiento con intercambio de disparos de arma de fuego.
Persecución inició en la carretera Irapuato - Salamanca
Tras huir a toda velocidad, logró salir del municipio fresero de Irapuato para incorporarse a Salamanca. Fue ahí en el bulevar J. Manuel Clouthier donde fue interceptado el conductor de la camioneta quien ya no tuvo a donde huir.
Autoridades rescatan a la presunta víctima privada de su libertad
En el lugar se aseguró el vehículo, se detuvo a una persona presuntamente involucrada y se logró el rescate de la presunta víctima.
El bulevar quedó cerrado para el tráfico vehicular, así como otras vialidades que también fueron bloqueadas de manera estratégica para la detención del presunto delincuente. En este operativo participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Púbica del Estado (FSPE), Guardia Nacional y Policías municipales.
El caso quedó bajo las investigaciones de los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre presuntamente rescatado.
