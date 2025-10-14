Hombres Incendian Vehículos y Bloquean Caminos en Diferentes Puntos de Celaya, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de elementos de Seguridad, se originó después de que vecinos de la colonia Valle de los Girasoles en Celaya, reportaran que varios hombres habían incendiado dos camionetas en diferentes calles.

Te Recomendamos: Activan Alerta Amber para Buscar a la Menor Camila Guadalupe; Desapareció en León

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del martes, cuando el reporte llegó al número de 911, afirmando que en diferentes calles de la colonia Valle de los Girasoles, varios hombres habían vandalizado algunos vehículos.

De inmediato se activaron varios protocolos de seguridad, llegando al lugar policías municipales, así como del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes al ubicar a dos camionetas que se estaban incendiando, pidieron el reporte de los bomberos.

Al llegar los tragahumo, de inmediato comenzaron con los trabajos para sofocar las llamas, mientras que en la zona se montaban operativos de seguridad, con la finalidad de dar con los responsables, así como de resguardar el área.

De igual manera, las autoridades locales recopilaron parte de la información, afirmando que en ambos hechos, varios hombres llegaron al lugar donde se encontraban las camionetas, para después rociarles combustible.

Autoridades no reportan personas lesionadas en esta quema de vehículos en Celaya

Al lugar también se dieron cita elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes apoyaron con las labores, así como iniciaron también con las indagatorias correspondientes, afirmando que en ambos hechos no había personas heridas.

Después de un par de horas y que los bomberos lograron sofocar las llamas en ambas camionetas, autoridades de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal comenzaron a retirarse del lugar, ante la mirada de vecinos de la zona.

Historias recomendadas:

NLD