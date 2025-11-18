Jazmín Maricela Sánchez Sale de su Trabajo y Desaparece en León; Activan Protocolo Alba

Autoridades municipales de León, en conjunto con la Fiscalía del Estado de Guanajuato, activaron el Protocolo Alba para buscar a Jazmín Maricela Sánchez, quien salió de su trabajo y ya no regresó a casa.

De acuerdo a las autoridades, la mujer de 38 años, salió de su trabajo, ubicando en la colonia La Martinica, en León, pero después de un par de horas, sus familiares al no ver que llegara a casa, comenzaron a cuestionarse que había ocurrido.

En ese momento, investigaron con sus conocidos si la habían visto, así como con personal de su trabajo, pero no tuvieron respuesta positiva, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Asimismo, también sus familiares comenzaron a través de las redes a sociales pedir ayuda para dar con ella, pero ninguno de sus conocidos tenía conocimiento de donde pudiera estar, acción que preocupo más.

Después de un par de horas, autoridades municipales al no tener resultados positivos, trabajaron en conjunto con la Fiscalía para información sobre la desaparición de Jazmín Maricela, activando en ese momento el Protocolo Alba.

Cámaras captan el momento en el que Jazmín salió de su trabajo en León

Gracias a las acciones e investigación por parte de las autoridades, se pudo conseguir también un video, donde el día que desapareció Jazmín Maricela, se le ve saliendo de su trabajo, pero minutos después ya no se supo de ella.

Ante ello, se compartieron características sobre su estatura, siendo de 1 metro, con 65 centímetros, así como de su peso: 130 kilogramos, ojos: redondos, color café oscuro. De igual manera, al momento de su desaparición usaba una blusa multicolor, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Por su parte, sus familiares piden el apoyo de la ciudadanía para cualquier información que ayude a dar con su paradero, pues temen por su integridad.

