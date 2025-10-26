Inicio Bajio Joven Llega Herido a Una Escuela Privada, Pide Ayuda y Muere en Irapuato, Guanajuato

Joven Llega Herido a Una Escuela Privada, Pide Ayuda y Muere en Irapuato, Guanajuato

|

N+

-

Un joven que fue atacado a balazos en calles de la colonia Colón en Irapuato, Guanajuato falleció dentro de una escuela privada cuando llegó a pedir ayuda.

Joven Herido Muere Dentro de Una Escuela Privada en Irapuato, Guanajuato, Foto: Nmás Bajío

Joven Herido Muere Dentro de Una Escuela Privada en Irapuato, Guanajuato, Foto: Nmás Bajío

COMPARTE:

Un joven de 22 años de edad fue atacado a balazos en calles de la colonia Colón en Irapuato, Guanajuato quedando herido de gravedad

Sin embargo, Oscar Omar, como fue identificado, camino hasta el estacionamiento de una escuela privada a pedir ayuda para sus heridas pero no resistió y falleció en las instalaciones de la institución educativa. 

Paramédicos confirmaron la muerte de Oscar Omar tras ser atacado a balazos

Personal de la escuela llamó a la Central de Emergencias para solicitar el apoyo de una ambulancia y fuera trasladado el joven a un hospital

Al llegar paramédicos, solamente pudieron confirmar que Oscar Omar ya no presentaba signos vitales, por lo que se le dio aviso a las autoridades estatales para que acudieran a realizar las indagatorias necesarias. 

Te podría interesar: Trabajador Muere al Ser Atropellado por Adulto Mayor en la Carretera León – Aguascalientes

Familiares identificaron a Oscar Omar Joven de 22 Años Asesinado

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, llegaron al estacionamiento de la escuela para resguardar la zona y poder darle apertura a una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. 

Familiares de Oscar Omar llegaron también al lugar para identificar al joven de 22 años, a quienes el personal del Centro de Atención Integral a Víctimas les ofrecieron su ayuda para sobrellevar el suceso. 

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de Oscar Omar para trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital y practicarle la necropsia de ley. 

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos así como los presuntos responsables del asesinato.

 

Información de Christian Rendón

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Joven herido muere dentro de una escuela privada en irapuato guanajuato