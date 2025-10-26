Joven Llega Herido a Una Escuela Privada, Pide Ayuda y Muere en Irapuato, Guanajuato

Un joven de 22 años de edad fue atacado a balazos en calles de la colonia Colón en Irapuato, Guanajuato quedando herido de gravedad.

Sin embargo, Oscar Omar, como fue identificado, camino hasta el estacionamiento de una escuela privada a pedir ayuda para sus heridas pero no resistió y falleció en las instalaciones de la institución educativa.

Paramédicos confirmaron la muerte de Oscar Omar tras ser atacado a balazos

Personal de la escuela llamó a la Central de Emergencias para solicitar el apoyo de una ambulancia y fuera trasladado el joven a un hospital.

Al llegar paramédicos, solamente pudieron confirmar que Oscar Omar ya no presentaba signos vitales, por lo que se le dio aviso a las autoridades estatales para que acudieran a realizar las indagatorias necesarias.

Familiares identificaron a Oscar Omar Joven de 22 Años Asesinado

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, llegaron al estacionamiento de la escuela para resguardar la zona y poder darle apertura a una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Familiares de Oscar Omar llegaron también al lugar para identificar al joven de 22 años, a quienes el personal del Centro de Atención Integral a Víctimas les ofrecieron su ayuda para sobrellevar el suceso.

Integrantes del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de Oscar Omar para trasladarlo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital y practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos así como los presuntos responsables del asesinato.

