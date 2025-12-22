Joven Pasa Días en un Panteón al ser Privada de su Libertad en Guanajuato; Así Sucedió

Una joven de 20 años fue víctima de un secuestro virtual que la obligó a permanecer oculta en el panteón municipal norte desde el pasado martes hasta su rescate este sábado.

Fue retenida con amenazas telefónicas contra ella y su familia

Bajo amenazas telefónicas de muerte contra ella y su familia, los presuntos delincuentes la coaccionaron para que se aislara en el cementerio mientras, simultáneamente, exigían a sus padres el pago de un rescate.

El calvario terminó cuando la víctima, vestida con ropa deportiva negra y en estado de suciedad, logró pedir ayuda a un guardia de seguridad del recinto alrededor de las 11:30 de la mañana.

La joven fue localizada estable de salud al momento de su rescate

Las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato tras el reporte al 911, confirmando que la mujer, aunque visiblemente afectada, se encontraba estable de salud y fuera de peligro.

Tras su localización, la Policía municipal contactó a la familia para informarles sobre la falsa naturaleza del secuestro y reunirlos con su hija.

