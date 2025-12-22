Joven Pasa Días en un Panteón al ser Privada de su Libertad en Guanajuato; Así Sucedió
Una joven de 20 años de edad permaneció oculto en un panteón en León después de ser privado de su libertad de manera virtual en León, Guanajuato.
Una joven de 20 años fue víctima de un secuestro virtual que la obligó a permanecer oculta en el panteón municipal norte desde el pasado martes hasta su rescate este sábado.
Fue retenida con amenazas telefónicas contra ella y su familia
Bajo amenazas telefónicas de muerte contra ella y su familia, los presuntos delincuentes la coaccionaron para que se aislara en el cementerio mientras, simultáneamente, exigían a sus padres el pago de un rescate.
El calvario terminó cuando la víctima, vestida con ropa deportiva negra y en estado de suciedad, logró pedir ayuda a un guardia de seguridad del recinto alrededor de las 11:30 de la mañana.
La joven fue localizada estable de salud al momento de su rescate
Las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato tras el reporte al 911, confirmando que la mujer, aunque visiblemente afectada, se encontraba estable de salud y fuera de peligro.
Tras su localización, la Policía municipal contactó a la familia para informarles sobre la falsa naturaleza del secuestro y reunirlos con su hija.
