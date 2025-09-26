Julieta Venegas se Presentará Gratis con la Orquesta Sinfónica de Guanajuato en el FIC 2025
Julieta Venegas será una de las artistas que se presentará en la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, también estará Nathy Peluso.
A partir del viernes 10 hasta el domingo 26 de octubre se realizará la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino en donde se presentarán artistas de talla nacional e internacional.
Los países invitados este año 2025 serán el Reino Unido y el Estado de Veracruz y se contará con más de 3 mil 400 artistas.
Julieta Venegas se presentará gratis en el Cervantino
La cantante Julieta Venegas encabeza la lista de artistas que se presentarán en el Festival Internacional Cervantino 2025, lo hará de manera gratuita y acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.
Julieta Venegas se presentará el jueves 23 de octubre en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas a las 8:00 de la noche.
Artistas destacados que estarán en el festival
Otros de los artistas destacados que se presentarán en el Festival Internacional Cervantino 2025 serán:
- Nathy Peluso
- Sun Ra Arkestra
- Dúo Dillon-Torquati
- Africa Express
- Mo Ayoub and Brenda Camacho y más.
Además de muestras artísticas también se contará con exposiciones gastronómicas de Veracruz, uno de los invitados de honor de este 2025.
