Hallan Restos Humanos en Fosas Clandestinas en Diferentes Municipios de Guanajuato

El pasado martes 17 de marzo por la mañana se registró el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición dentro de una finca en obra negra en la comunidad de Peñitas en Irapuato.

Los hechos causaron gran movilización policíaca quienes acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

Fétido olor provoca el hallazgo de la fosa clandestina

De acuerdo a autoridades, trabajadores y habitantes de zonas aledañas fueron quienes encontraron la fosa.

Fue el fétido olor que salía de la finca, lo que provocó que algunas personas entraran a supervisar, viendo presuntos restos humanos.

En Villagrán también encontraron restos humanos

En la comunidad de Mexicanos perteneciente a Villagrán, Guanajuato, desde el pasado viernes 13 de marzo se localizaron restos humanos.

Todavía el martes 17 de marzo autoridades estatales y colectivos de búsqueda siguieron encontrando restos.

Hasta el momento se desconoce el número de restos localizados, así como la identidad de los mismos.

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Elementos del SEMEFO fueron los encargados de hacer el levantamiento de los restos y trasladarlos a un anfiteatro para su necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV