Restos Humanos Fueron Encontrados por Madres Buscadoras en Una Fosa en Silao, Guanajuato

El pasado jueves 18 de diciembre se realizó una búsqueda en el interior de una finca ubicada en una comunidad de Silao, Guanajuato.

En noviembre se encontraron tres cuerpos humanos

A finales del pasado mes de noviembre se llevó a cabo una búsqueda por madres buscadoras de distintos municipios del estado.

En esa primera búsqueda se localizaron los restos de tres cuerpos humanos de quienes no se conocen las identidades aún.

Este jueves volvieron a entrar al lugar que se ubica sobre la carretera Trejo - Silao, en la comunidad San Diego El Grande, luego del reporte de dos supuestos cuerpos, tirados entre la maleza.

Suman cinco cuerpos encontrados en la fosa en Silao

Con ellos se sumaría un total de cinco personas, aparentemente, sin identificar. Al lugar llegaron diferentes corporaciones de gobierno municipales, estatales y federales.

Por parte de los primeros, se supo que se solicitó apoyo de la célula municipal de búsqueda, sin embargo, las autoridades han mantenido el tema en total hermetismo.

Te podría interesar: Traileros Guanajuatenses Quedaron Atrapados en Medio de Una Balacera en Sinaloa

Además de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, también se encontraban personas trabajando con maquinaria pesada al interior del lugar.

Historias recomendadas:

Información de Christian Rendón

JIPV