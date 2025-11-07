Anexo es Incendiado por Más de 30 Internos en Salamanca, Guanajuato

Un Centro de Rehabilitación ubicado en calles de la colonia Cañada en Salamanca, Guanajuato fue incendiado por propios internos.

Al menos 30 personas fueron las responsables de prender en llamas distintas zonas del anexo.

Internos del Centro de Rehabilitación temían ser atacados a balazos

Alrededor de las 9:00 de la noche algunos de los internos se percataron de que no podían abrir las puertas del lugar.

Lo que causó pánico en algunas de las personas que se encontraban internadas, quienes comenzaron a incendiar el anexo.

Vecinos reportaron el incendio al ver que salía humo del anexo

Vecinos de la zona se dieron cuenta de que salía humo del Centro de Rehabilitación por lo que llamaron al número de emergencias 911.

De acuerdo a internos, temían que fueran atacados a balazos como en otros centros de rehabilitación, por eso comenzaron el incendio para que los sacaran del lugar.

Elementos de distintas corporaciones y Bomberos llegaron al domicilio para iniciar con los trabajos de extinción de las llamas.

Familiares de internos acuden para llevárselos a sus casas

Mientras los integrantes de corporaciones como Guardia Nacional, policía, Defensa, bomberos, combatían el fuego.

Familiares de algunos internos llegaron al lugar para mejor llevárselos a sus casas y otros anexados simplemente se fueron.

Encargados del Centro de Rehabilitación están en espera de una resolución de las autoridades municipales sobre si puede continuar brindando servicio.

