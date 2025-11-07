Inicio Bajio Anexo es Incendiado por Más de 30 Internos en Salamanca, Guanajuato

Anexo es Incendiado por Más de 30 Internos en Salamanca, Guanajuato

|

N+

-

La noche del pasado jueves fue incendiado un anexo por al menos 30 de sus internos con el objetivo de escapar de las instalaciones los hechos se registraron cerca de las 9:00.

Papás de un Preescolar en Salamanca, Temen por la Inseguridad de la Zona

Papás de un Preescolar en Salamanca, Temen por la Inseguridad de la Zona

02:29

A continuación en 5 segundos

No se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

Al menos 30 internos de un Centro de Rehabilitación incendiaron varias partes de sus instalaciones, por lo que tuvieron que acudir elementos de corporaciones para apagarlo en Salamanca, Guanajuato.

REPRODUCIENDO

Internos Incendian un Centro de Rehabilitación en Salamanca, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Internos Incendian un Centro de Rehabilitación en Salamanca, Guanajuato

Papás de un Preescolar en Salamanca, Temen por la Inseguridad de la Zona

Las Noticias Del Bajio

Papás de un Preescolar en Salamanca, Temen por la Inseguridad de la Zona

Aprovecharán Agua de la Presa Solís en Guanajuato Para Varios Usos

Las Noticias Del Bajio

Aprovecharán Agua de la Presa Solís en Guanajuato Para Varios Usos

Asesinan a Mujer en Tienda de Ropa en Purísima del Rincón Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Asesinan a Mujer en Tienda de Ropa en Purísima del Rincón Guanajuato

COMPARTE:

Un Centro de Rehabilitación ubicado en calles de la colonia Cañada en Salamanca, Guanajuato fue incendiado por propios internos.

Al menos 30 personas fueron las responsables de prender en llamas distintas zonas del anexo

Internos del Centro de Rehabilitación temían ser atacados a balazos 

Alrededor de las 9:00 de la noche algunos de los internos se percataron de que no podían abrir las puertas del lugar. 

Lo que causó pánico en algunas de las personas que se encontraban internadas, quienes comenzaron a incendiar el anexo

Vecinos reportaron el incendio al ver que salía humo del anexo 

Vecinos de la zona se dieron cuenta de que salía humo del Centro de Rehabilitación por lo que llamaron al número de emergencias 911

De acuerdo a internos, temían que fueran atacados a balazos como en otros centros de rehabilitación, por eso comenzaron el incendio para que los sacaran del lugar. 

Elementos de distintas corporaciones y Bomberos llegaron al domicilio para iniciar con los trabajos de extinción de las llamas

Familiares de internos acuden para llevárselos a sus casas

Mientras los integrantes de corporaciones como Guardia Nacional, policía, Defensa, bomberos, combatían el fuego

Te podría interesar: Mujer Muere y Queda Otra Herida al Ser Atacadas a Balazos en Pénjamo, Guanajuato

Familiares de algunos internos llegaron al lugar para mejor llevárselos a sus casas y otros anexados simplemente se fueron. 

Encargados del Centro de Rehabilitación están en espera de una resolución de las autoridades municipales sobre si puede continuar brindando servicio.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Mas de 30 personas incendiaron un centro de rehabilitacion en salamanca guanajuato