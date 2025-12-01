Inicio Bajio Mueren Dos Hombres Durante Ataque Armado Ocurrido en Guanajuato; Uno Más Queda Lesionado

Tres hombres fueron atacados a balazos en calles de la comunidad Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato, falleciendo dos de ellos y uno más quedando lesionado.

Un ataque armado en calles de la comunidad de Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato dejó a dos hombres sin vida y uno más lesionado que fue llevado a un hospital, no hay detenidos.

La noche del pasado domingo se registró un ataque armado en calles de la comunidad de Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato

Por lo que vecinos de la zona al escuchar las detonaciones de arma de fuego llamaron a la Central de Emergencias 911, denunciando los hechos. 

Hombres mueren baleados en la calle Independencia en Valtierrilla 

De acuerdo a testigos, tres personas se encontraban platicando en la banqueta de la calles Independencia de Valtierrilla

Cuando varias personas armadas llegaron al lugar y sin mediar palabra les dispararon a sus víctimas quedando tiradas en la banqueta

 

Paramédicos llegaron al lugar para brindar atención médica a los agredidos, pero solo pudieron trasladar a un hospital a un hombre. Otros dos hombres murieron en la banqueta de la calle Independencia.

Autoridades investigan el ataque armado ocurrido en Valtierrilla

Integrantes de corporaciones de seguridad municipales y estatales llegaron a acordonar la zona. 

Para que se llevaran a cabo las indagatorias necesarias y abrir una carpeta de investigación y esclarecer los hechos. Autoridades realizaron un operativo de búsqueda, sin embargo, no se logró la detención de ninguna personas.

 

Información de Christian Rendón 

