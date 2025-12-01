Mueren Dos Hombres Durante Ataque Armado Ocurrido en Guanajuato; Uno Más Queda Lesionado
N+
Tres hombres fueron atacados a balazos en calles de la comunidad Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato, falleciendo dos de ellos y uno más quedando lesionado.
Un ataque armado en calles de la comunidad de Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato dejó a dos hombres sin vida y uno más lesionado que fue llevado a un hospital, no hay detenidos.
Inseguridad en Bajío
Dos Hombres Murieron a Balazos y Uno Más Quedó Herido en Salamanca, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Habitantes de la Providencia en León, Está en el Olvido por las Autoridades
Las Noticias Del Bajio
Asesinan a Dos Hombres y una Mujer que Convivían en Calles de Dolores Hidalgo
Las Noticias Del Bajio
Pronóstico del Clima Para Este Lunes 1 de Diciembre en Guanajuato
COMPARTE:
La noche del pasado domingo se registró un ataque armado en calles de la comunidad de Valtierrilla en Salamanca, Guanajuato.
Por lo que vecinos de la zona al escuchar las detonaciones de arma de fuego llamaron a la Central de Emergencias 911, denunciando los hechos.
Hombres mueren baleados en la calle Independencia en Valtierrilla
De acuerdo a testigos, tres personas se encontraban platicando en la banqueta de la calles Independencia de Valtierrilla.
Cuando varias personas armadas llegaron al lugar y sin mediar palabra les dispararon a sus víctimas quedando tiradas en la banqueta.
Paramédicos llegaron al lugar para brindar atención médica a los agredidos, pero solo pudieron trasladar a un hospital a un hombre. Otros dos hombres murieron en la banqueta de la calle Independencia.
Autoridades investigan el ataque armado ocurrido en Valtierrilla
Integrantes de corporaciones de seguridad municipales y estatales llegaron a acordonar la zona.
Te podría interesar: Abandonan Maleta en un Baldío con Armas, Equipo Táctico y Droga en Pénjamo
Para que se llevaran a cabo las indagatorias necesarias y abrir una carpeta de investigación y esclarecer los hechos. Autoridades realizaron un operativo de búsqueda, sin embargo, no se logró la detención de ninguna personas.
Historias recomendadas:
-
Detienen a Mujer en Tienda con 83 Prendas que Iba a Robar en San Juan Bosco, en León
-
Conductor Pierde el Control y Choca Contra Postes de Contención y una Casa en León
-
Encuentran Restos Humanos Dentro de un Sillón en León, Guanajuato
Información de Christian Rendón
JIPV