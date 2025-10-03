Dos Personas Fueron Asesinadas y Cinco Lesionadas Dentro de Una Casa en Pénjamo, Guanajuato
Dos personas murieron después de ser atacadas a balazos cuando estaban dentro de una casa en la colonia Arroyo Hondo en Pénjamo, Guanajuato, cinco más están heridos.
Un ataque armado que se registró dentro de una casa ubicada en calles de la colonia Arroyo Hondo dejó a dos muertos y cinco heridos que fueron llevados a un hospital de Pénjamo, Guanajuato.
Dos Muertos y Cinco Lesionados es el Saldo de un Ataque en Una Casa en Pénjamo, Guanajuato
Encuentran un Cuerpo Sin Vida a un Costado del Río Silao en Irapuato; No era de la Zona
Ejidatarios de Acámbaro, Guanajuato Están Inconformes por Construcción de Acueducto Solís - León
Un Niño de Cuatro Años y su Padre Fueron Asesinados en Pénjamo, Guanajuato
Dentro de una casa ubicada en calles de la colonia Arroyo Hondo, siete personas fueron atacadas a balazos por hombres que entraron a la fuerza.
El ataque armado provocó la muerte de dos personas mientras que otras cinco resultaron lesionadas por impactos de bala.
Los presuntos responsables entraron a la fuerza a la casa
Los hechos se registraron en el interior de un domicilio que se encuentra entre las calles Guanajuato y 16 de Septiembre en Pénjamo, Guanajuato.
De acuerdo a testigos, presuntamente los agresores llegaron en una camioneta, entraron con violencia a la casa y sin mediar palabra dispararon contra los habitantes.
Vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 reportando lo sucedido y pidiendo del apoyo de paramédicos para atender a los heridos.
Te podría interesar: Un Niño de Cuatro Años y su Padre Fueron Asesinados en Pénjamo, Guanajuato
Los lesionados fueron llevados al Hospital General de Pénjamo
Al lugar arribaron elementos de seguridad municipal, estatal y federal, quienes aseguraron el área para permitir que les brindaran atención médica a las víctimas.
Paramédicos se encargaron de atender a las víctimas, siendo trasladadas al Hospital General de Pénjamo, sin embargo dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Autoridades implementaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los presuntos responsables, sin embargo no tuvo resultados positivos hasta el momento.
Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con la apertura de una carpeta de investigación.
Al finalizar las indagatorias, personal del Semefo realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro en Guanajuato para practicarles la autopsia de ley. Las víctimas que están más estables han sido interrogadas para establecer una mecánica de los hechos.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV