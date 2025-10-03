Dos Personas Fueron Asesinadas y Cinco Lesionadas Dentro de Una Casa en Pénjamo, Guanajuato

Dentro de una casa ubicada en calles de la colonia Arroyo Hondo, siete personas fueron atacadas a balazos por hombres que entraron a la fuerza.

El ataque armado provocó la muerte de dos personas mientras que otras cinco resultaron lesionadas por impactos de bala.

Los presuntos responsables entraron a la fuerza a la casa

Los hechos se registraron en el interior de un domicilio que se encuentra entre las calles Guanajuato y 16 de Septiembre en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, presuntamente los agresores llegaron en una camioneta, entraron con violencia a la casa y sin mediar palabra dispararon contra los habitantes.

Vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 reportando lo sucedido y pidiendo del apoyo de paramédicos para atender a los heridos.

Los lesionados fueron llevados al Hospital General de Pénjamo

Al lugar arribaron elementos de seguridad municipal, estatal y federal, quienes aseguraron el área para permitir que les brindaran atención médica a las víctimas.

Paramédicos se encargaron de atender a las víctimas, siendo trasladadas al Hospital General de Pénjamo, sin embargo dos de ellas ya no contaban con signos vitales.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los presuntos responsables, sin embargo no tuvo resultados positivos hasta el momento.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para comenzar con la apertura de una carpeta de investigación.

Al finalizar las indagatorias, personal del Semefo realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro en Guanajuato para practicarles la autopsia de ley. Las víctimas que están más estables han sido interrogadas para establecer una mecánica de los hechos.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV