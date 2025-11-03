Hombre es Asesinado en un tianguis de León, Guanajuato

La tarde del domingo 2 de noviembre un hombre escapaba corriendo de varias personas armadas, entrando a un tianguis en la colonia Obrera de León, Guanajuato.

Cuando corría cerca de la esquina con la calle San Juan de Los Lagos fue alcanzado por las balas de sus agresores, quienes le dispararon en varias ocasiones.

El cuerpo de la víctima quedó entre los puestos del tianguis Línea de Fuego

El ataque causó conmoción entre las personas y comerciantes del tianguis, mejor conocido como, Línea de Fuego, mientras huían los responsables.

El cuerpo de la víctima acabó entre los puestos, frente a una mueblería, por lo que testigos llamaron al 911 para pedir la presencia de personal médico.

Se desconoce la identidad del hombre asesinado en el tianguis

Paramédicos llegaron al punto señalado en la calle Bolivia en donde encontraron el cuerpo inconsciente de un hombre.

Después de revisarlo solamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales, por lo que informaron a autoridades estatales.

La identidad de la víctima no ha sido dada a conocer, así como tampoco se cuenta con detenidos por los hechos.

Agentes estatales se encargarán de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer el asesinato.

Mientras que personal del Semefo realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

Información Alberto Martínez

