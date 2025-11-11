Niña de 10 Años Muere al Caer a Un Embalse de Agua en San Miguel de Allende, Guanajuato
Una menor de 10 años falleció ahogada después de caer a un embalse de agua de manera accidental en una comunidad de San Miguel de Allende.
La pequeña de 10 años, al parecer cayó accidentalmente al cuerpo de agua en San Miguel de Allende y falleció ahogada.
Accidentes
Fallece Niña Ahogada al Caer en un Cuerpo de Agua en San Miguel de Allende
Las Noticias Del Bajio
Alrededor de las 6:00 de la tarde se reportó un accidente en la comunidad de Corral de Piedras en San Miguel de Allende siendo una menor la víctima.
La central de emergencias 911 recibió el reporte de habitantes de la comunidad señalada, que desesperados pedían apoyo de paramédicos.
Paramédicos confirmaron la muerte de la menor de 10 años
Al llegar los elementos de seguridad y rescate, comenzaron con los trabajos de extracción de la menor.
Ya afuera del agua, paramédicos de Bomberos y Protección Civil solamente pudieron confirmar que la niña de 10 años ya no contaba con signos vitales.
La niña jugaba cerca del embalse de agua cuando cayó accidentalmente
De acuerdo a testigos, la niña se encontraba jugando cerca del embalse de agua cuando accidentalmente cayó en su interior.
Elementos de diversas corporaciones acordonaron la zona para que agentes estatales realizaran las indagatorias pertinentes para abrir una carpeta de investigación.
Personal del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo de la menor para trasladarla a un anfiteatro y realizarle la necropsia de ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV