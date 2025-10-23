Accidente Deja a Una Menor Sin Vida y Dos Adultos Lesionados en Apaseo El Alto, Guanajuato

La noche del pasado miércoles 22 de octubre alrededor de las 10:00 de la noche se informó sobre un accidente con un tráiler involucrado en Apaseo El Alto, Guanajuato.

Conductores que circulaban por la carretera Celaya - Querétaro a la altura de Apaseo El Alto, reportaron a la Central de Emergencias 911 sobre la volcadura de un tráiler.

El exceso de velocidad provocó que el tráiler se volteara

Los hechos se presentaron en la zona conocida como “la primera curva” en dirección a Querétaro frente a un balneario.

De acuerdo a primeras versiones, el conductor del tráiler perdió el control del volante al tomar la curva a exceso de velocidad.

Causando que el tráiler se volteara de costado de la izquierda cerca del puente del retorno y el asta bandera impactándose con el muro de contención.

Menor que viajaba con su familia muere en el accidente

Personal de corporaciones de rescate y seguridad acudieron al lugar para brindar atención médica y resguardar la zona.

Paramédicos de Protección Civil se encargaron de confirmar que la menor de edad ya no presentaba signos vitales.

Mientras que dos adultos presentaban lesiones de gravedad por lo que tuvieron que ser estabilizados y trasladados a un hospital.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPV