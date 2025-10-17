Hombres en un Auto Asesinan a Motociclista Cerca de un Tianguis en Irapuato, Guanajuato

Un motociclista que se dirigía a su casa para descansar, fue alcanzado por un automóvil, de cual, dos hombres que iban a bordo lo asesinaron a balazos a unos metros de un tianguis que se ubica en las calles de la colonia Benito Juárez, en Irapuato, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 12 del día, y de acuerdo a información de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, el ataque ocurrió el jueves, cuando el motociclista avanzaba tras el semáforo cambiar de color a verde.

Metros más adelante, dos hombres a bordo de un automóvil, se le emparejaron y en cierto momento, sacaron dos armas de fuego para comenzar a dispararle en repetidas ocasiones, hiriendo en ese momento al motociclista, quien cayó al pavimento.

Vecinos de la zona, así como automovilistas, al ver lo ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar el hecho, mientras que los agresores, al ver logrado su objetivo, continuaron con su marcha sin poder ser detenidos.

En cuestión de minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar lo ocurrido, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que elementos de la Guardia Nacional, también acudían a la zona.

Motociclista muere tras ataque mientras era atendido en la colonia Benito Juárez

Al llegar los rescatistas, no dudaron en brindar atención médica, pero la víctima a los pocos minutos falleció, debido a las heridas causadas por el arma de fuego, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Ahí, el personal, logró reconocer a la víctima, la cual llevaba por nombre Samuel Alejandro, quien al parecer se dirigía a su casa, mientras que los elementos de la Guardia Nacional implementaban un operativo para dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

