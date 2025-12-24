Inicio Bajio Muere Hombre al Chocar Frente a Estación de Policía en Guanajuato; Atropelló a Varias Personas

Muere Hombre al Chocar Frente a Estación de Policía en Guanajuato; Atropelló a Varias Personas

Un motociclista perdió la vida después de chocar y atropellar a varias personas afuera de una estación de Policía en León, Guanajuato, dos fueron trasladadas a un hospital.

Muere Hombre al Chocar Frente a Estación de Policía en Guanajuato; Atropelló a Varias Personas. Foto: N+

La noche del martes 23 de diciembre, se reportó un accidente frente a las instalaciones de CEPOL Poniente en León, Guanajuato

Los hechos habrían involucrado a varias personas que fueron atropelladas por un motociclista, mientras esperaban noticias de sus parientes detenidos en la Central de Policía

El motociclista sufrió fuertes golpes en la cabeza 

Testigos indicaron que el conductor de la moto había perdido el control en una curva, causando el atropello de tres personas. 

Después se impactó en contra de un poste presentando fuertes golpes en su cabeza, siendo la causa más probable de su muerte

Elementos de Policía salieron a ayudar a las víctimas y pidieron apoyo de paramédicos para que brindaran atención a los lesionados

Conductor responsable del accidente muere al instante 

Personal de socorro arribó al lugar para atender a las tres personas heridas, teniendo que ser trasladadas a un hospital a dos de ellas. 

Sin embargo, el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales por lo que se notificó a las autoridades estatales. 

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo para realizarle la necropsia de ley.

 

