Muere Hombre al Chocar Frente a Estación de Policía en Guanajuato; Atropelló a Varias Personas

La noche del martes 23 de diciembre, se reportó un accidente frente a las instalaciones de CEPOL Poniente en León, Guanajuato.

Los hechos habrían involucrado a varias personas que fueron atropelladas por un motociclista, mientras esperaban noticias de sus parientes detenidos en la Central de Policía.

El motociclista sufrió fuertes golpes en la cabeza

Testigos indicaron que el conductor de la moto había perdido el control en una curva, causando el atropello de tres personas.

Después se impactó en contra de un poste presentando fuertes golpes en su cabeza, siendo la causa más probable de su muerte.

Elementos de Policía salieron a ayudar a las víctimas y pidieron apoyo de paramédicos para que brindaran atención a los lesionados.

Conductor responsable del accidente muere al instante

Personal de socorro arribó al lugar para atender a las tres personas heridas, teniendo que ser trasladadas a un hospital a dos de ellas.

Sin embargo, el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales por lo que se notificó a las autoridades estatales.

Te podría interesar: Hombre Muere en Ataque Armado Mientras Adornaba su Casa con Luces Navideñas; en Guanajuato

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo para realizarle la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV