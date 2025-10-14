Motociclistas Matan a Joven Hojalatero Que se Dirigía a su Trabajo en Irapuato, Guanajuato

Un joven hojalatero, que se dirigía a su trabajo, fue asesinado a balazos por hombres armados que iban a bordo de una moto sobre las calles de la colonia Benito Juárez, en Irapuato, Guanajuato.

Los hechos fueron confirmados por las autoridades municipales sobre el ataque que ocurrió minutos después de las 5 de la tarde, cuando vecinos de la colonia Benito Juárez escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

La víctima caminaba sobre la banqueta y tenía como destino ir a su trabajo, cuando en cierto momento, dos hombres que iban a bordo de una motociclista se acercaron al joven y de entre sus pertenencias sacaron una pistola.

Los hombres armados le dispararon en varias ocasiones al joven hojalatero, para después darse a la fuga ante la mirada de algunos comerciantes que al escuchar los balazos salieron a asomarse a la calle.

De igual manera, los testigos aprovecharon para llamar a los números de emergencia y reportar el ataque a las autoridades, afirmando que había un hombre gravemente herido a un costado de la banqueta.

Autoridades investigan muerte de Joven hojalatero

A los pocos minutos, los primeros en llegar, fueron los policías municipales, quienes de inmediato pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que llegaban al lugar elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, los rescatistas al acudir, brindaron atención médica al joven, quien debido a las heridas producidas por los impactos de arma de fuego, ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía del Estado, quien será la encargada de continuar con las indagatorias correspondientes.

