Moviliza Fuga de Nitrógeno de una Pipa en León, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad, se originó después de que vecinos de la colonia Hidalgo, reportaron al 911, una fuga de lo que parecía ser gas de una pipa que transitaba por la avenida Guanajuato.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando vecinos que salían a trabajar vieron que de una pipa que transitaba por la avenida Guanajuato, salía lo que parecía ser gas, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Ante ello, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar el reporte, pidieron el apoyo de más elementos, así como de otras dependencias, mientras que el conductor de la pipa, también pedía ayuda para controlar la fuga.

Al llegar el personal de Protección Civil, de inmediato se procedió a despejar la zona de la avenida, así como acordonar el área con varios metros que pedían a los curiosos retirarse, con la finalidad de evitar una tragedia.

Ahí, también los bomberos acudieron en apoyo, quienes en conjunto con Protección Civil pudieron confirmar que el supuesto gas que salía de la pipa, se trataba de nitrógeno, lo que no representaba un riesgo mayor, pero sí de cuidado.

Fuga de nitrógeno moviliza a autoridades en la colonia Hidalgo en León

Algunos curiosos podían ver a la distancia que continuaba saliendo algo de la pipa, sin tener conocimiento que se trataba solo de nitrógeno, pero aun así se mantenían fuera del alcance de peligro.

Después de un par de horas, fueron las mismas autoridades que confirmaron que lo que salía de la pipa era solo nitrógeno, dando a conocer en ese momento, los riesgos y daños que puede ocasionar este químico en la salud.

Historias recomendadas:

NLD