Muere Albañil al Resbalar y Caer de un Noveno Piso Cuando Trabajaba en León, Guanajuato

Un hombre que tenía poco de haber comenzado con su día laboral en una obra en un edificio ubicado en el bulevar López Mateos casi esquina con Alonso de Torres en León, murió al caer de un noveno piso.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 3 de la tarde, cuando el hombre que se dedicaba a los trabajos de albañilería y tenía que subir varios metros de altura para subir material y continuar en la obra.

En cierto momento, el albañil se encontraba en el noveno piso, cuando se disponía a cargar cemento, para llevarlo a otro lugar del mismo piso, pero en cierto momento, resbaló y cayó de aproximadamente 35 metros de altura.

Testigos del accidente y compañeros del albañil, al ver lo ocurrido de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, afirmando que había un hombre gravemente herido en la obra.

Los encargados de la obra, también reportaron lo ocurrido con la finalidad de que el hombre fuera atendido, siendo los primeros en llegar policías municipales, quienes al confirmar lo ocurrido no dudaron en pedir el apoyo de los paramédicos.

A los pocos minutos, paramédicos llegaron al lugar, pero desafortunadamente el albañil ya había fallecido, por lo que se informó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que acudiera al lugar.

De igual manera, acudió Semefo, quien también comenzó con las indagatorias correspondientes, para después de un par de horas, procedieran al levantamiento del cuerpo.



