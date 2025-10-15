Muere Hombre Atropellado en el Libramiento de Salamanca, Guanajuato
Un hombre que intentó cruzar el libramiento Valle De Santiago - Celaya en Salamanca, Guanajuato, fue atropellado perdiendo la vida de inmediato del responsable no se sabe nada.
Alrededor de las 4:00 de la mañana un hombre murió atropellado en el libramiento Valle de Santiago - Celaya en Salamanca, Guanajuato, aunque su cuerpo fue denunciado hasta el amanecer.
La madrugada de este miércoles 15 de octubre aproximadamente a las 4:00 se dio a conocer un accidente en donde una persona aparentemente había perdido la vida.
Fue en el libramiento Valle de Santiago - Celaya en Salamanca, Guanajuato, donde un hombre intentó cruzar la carretera, pero fue impactado por un vehículo.
El hombre atropellado fue encontrado hasta que iba amaneciendo
Sin embargo, nadie se dio cuenta del accidente por lo que el cuerpo de la persona fallecida estuvo por más de dos horas tirada a un costado de la carretera.
Conductores se percataron del cuerpo hasta que estaba amaneciendo, quienes dieron aviso a las autoridades llamando a la central de emergencias 911. A pesar de que estaba cerca de una gasolinera, nadie había nota el cuerpo de la persona fallecida.
Se desconoce el paradero del conductor y auto responsable
Del vehículo responsable no se tiene conocimiento, tampoco se ha dado información sobre la identidad del fallecido. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación.
Para que posteriormente, elementos del Servicio Médico Forense realizara el levantamiento del cuerpo y su traslado a Guanajuato, Capital a sus instalaciones.
Información de Alberto Campos Pallarez
JIPV