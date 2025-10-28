Patrulla Atropella y Mata a Adulto Mayor en León, Guanajuato

Una policía de León, Guanajuato fue puesta a disposición de las autoridades después de atropellar y matar a un señor de 60 años.

La noche del pasado lunes 27 de octubre se reportó a la Central de Emergencias 911 un accidente en calles de la colonia San José El Alto.

Patrulla de León atropella y mata a un adulto mayor, la responsable fue detenida

Al arribar elementos de seguridad pública se percataron de que una de sus compañeras era la responsable de los hechos.

Por lo que tuvo que ser detenida para ser puesta a disposición de las autoridades pertinentes y brinde su declaración que deslinde de responsabilidades.

Familiares del adulto mayor atropellado exige justicia

Paramédicos que intentaron brindar atención médica a la víctima, solo pudieron confirmar que el hombre atropellado, ya no presentaba signos vitales y respondía al nombre de Miguel Estrada.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de abrir una carpeta de investigación, mientras integrantes del Semefo levantaron el cuerpo del fallecido.

Familiares del adulto mayor llegaron al lugar de los hechos mostrándose sorprendidos y molestos por los hechos, trataron de impedir de manera agresiva que la policía fuera llevada por sus compañeros.

Presuntamente, la oficial de policía iba en respuesta de un reporte de disparos en la colonia Valle Real en León, Guanajuato.

