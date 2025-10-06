Inicio Bajio Muere Mujer al Derrapar en la Moto Donde Viajaban con su Novio en León, Guanajuato

Muere Mujer al Derrapar en la Moto Donde Viajaban con su Novio en León, Guanajuato

Una mujer que iba en una motocicleta tripulada por su novio y en donde viajaba su hija de 6 años, derrapó en el bulevar Aeropuerto de León, Guanajuato, causando la muerte de la mamá de la menor.

Muere Madre de Niña de Seis Años al Derrapar en la Moto Donde Viajaban con su Novio en León, Guanajuato. Foto: Manuel González

Una motocicleta derrapó en el bulevar Aeropuerto el pasado domingo 5 de octubre por la noche en León, Guanajuato en donde viajaban una pareja y una menor de 6 años

El accidente fue a la altura de Montebello cerca de la entrada a Santa Ana del Conde, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo lo que provocó que derraparan

Muere madre de menor de 6 años en el accidente

La mujer, madre de la menor de 6 años no portaba casco y se impactó contra el pavimento y el muro de contención lo que causó que perdiera la vida

Por su parte, su novio, el conductor de la motocicleta y su hija de 6 años resultaron con lesiones leves por lo que no necesitaron su traslado a un hospital

La mujer fallecida respondía al nombre de Laura 

La madre de la menor contaba con 27 años de edad y respondía la nombre de Laura como fue identificada preliminarmente. 

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las indagaciones pertinentes y se realizaba el levantamiento del cuerpo de la víctima para su traslado a las instalaciones del Semefo

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan

