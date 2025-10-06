Muere Mujer al Derrapar en la Moto Donde Viajaban con su Novio en León, Guanajuato

Una motocicleta derrapó en el bulevar Aeropuerto el pasado domingo 5 de octubre por la noche en León, Guanajuato en donde viajaban una pareja y una menor de 6 años.

El accidente fue a la altura de Montebello cerca de la entrada a Santa Ana del Conde, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo lo que provocó que derraparan.

Muere madre de menor de 6 años en el accidente

La mujer, madre de la menor de 6 años no portaba casco y se impactó contra el pavimento y el muro de contención lo que causó que perdiera la vida.

Por su parte, su novio, el conductor de la motocicleta y su hija de 6 años resultaron con lesiones leves por lo que no necesitaron su traslado a un hospital.

La mujer fallecida respondía al nombre de Laura

La madre de la menor contaba con 27 años de edad y respondía la nombre de Laura como fue identificada preliminarmente.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las indagaciones pertinentes y se realizaba el levantamiento del cuerpo de la víctima para su traslado a las instalaciones del Semefo.

