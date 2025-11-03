Menor en Motocicleta Muere Tras Pasarse un Alto y ser Impactado por un Auto en Guanajuato

Un menor de 15 años de edad falleció después de ser impactado contra un poste en el cruce de los bulevares Torres Landa y 5 de Mayo en Irapuato, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron cuando dos menores a bordo de una motocicleta se pasaron un alto siendo impactados por un auto.

Menor muere al chocar con un poste, su acompañante quedó herido

El choque con el vehículo causó que se pegaran contra un poste causando que el menor que conducía quedara inconsciente.

Mientras que su acompañante resultó lesionado de gravedad, por lo que testigos llamaron a la central de emergencias 911.

Paramédicos y elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos para resguardar la zona y que se les pudiera brindar atención médica a las víctimas.

Internos de un anexo agreden a elementos de tránsito

Personal médico les brindaron atenciones a los menores, siendo estabilizado uno de ellos y trasladado a un hospital. Sin embargo el menor que conducía perdió la vida en el accidente, al ser confirmada la noticia por los paramédicos.

Internos de un Centro de Rehabilitación que está frente a donde pasaron los hechos salieron enojados y atentando en contra de los agentes de tránsito.

El subdirector operativo de la corporación arribó al lugar vestido de civil y en un auto particular a tomar fotos como evidencia de las agresiones.

Pero eso solo provocó que los agresores se fueran en su contra y lo golpearan en diversas partes del cuerpo. Extraoficialmente se informó que el anexo pertenece a familiares del menor que falleció, lo que podría haber sido la causa de las agresiones a los tránsitos.

El menor fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense y fue trasladado a un anfiteatro a que le hicieran la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

No se ha dado a conocer si hay personas detenidas por los hechos y el estado de las lesiones de los tránsitos agredidos.

