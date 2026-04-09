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Menor de 15 Años Fallece al Derrapar la Motocicleta que Manejaba en el Libramiento de León

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Un menor de 15 años de edad, murió al derrapar en su motocicleta, cuando circulaba por el libramiento José María Morelos en León, Guanajuato, otro menor quedó herido.

Menor de 15 Años Fallece al Derrapar la Motocicleta que Manejaba en el Libramiento de León; Uno Más Está Herido. Foto: N+

Menor de 15 Años Fallece al Derrapar la Motocicleta que Manejaba en el Libramiento de León; Uno Más Está Herido. Foto: N+

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La tarde del pasado miércoles 8 de abril se registró un accidente en el libramiento José María Morelos en León

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde cuando llegaron varios reportes a la Central de Emergencias 911, donde reportaban el accidente. 

El menor de edad perdió la vida en el lugar

De acuerdo a los primeros reportes, el menor de 15 años conducía la moto y perdió el control del volante

Lo que provocó que derrapara cuando circulaban por el libramiento esquina con el bulevar El Saucillo a la altura del fraccionamiento Arras

El accidente hizo que el menor rodara por al menos 10 metros, falleciendo en el lugar de los hechos. 

Otro menor de edad resultó lesionado 

Paramédicos que llegaron al lugar, brindaron atención médica a un menor de 17 años, quien iba también en la motocicleta

Resultando con varias heridas en el cuerpo, por lo que tuvo que ser estabilizado y trasladado a un hospital

También, los socorristas confirmaron la muerte del menor de 15 años

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron para recabar las primeras pesquisas.

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De igual manera, familiares del menor llegaron para identificarlo, y presenciar el levantamiento del cuerpo por elementos del SEMEFO que lo trasladaron a hacerle la necropsia de ley.

 

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Redacción N+

JIPV

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