Trabajador Muere al Ser Atropellado por Adulto Mayor en la Carretera León – Aguascalientes

El pasado viernes se registró un accidente en donde un adulto mayor se vio involucrado y falleció un hombre de entre 40 a 50 años de edad, esto en la carretera León – Aguascalientes.

Fue a la altura del puente que pasa sobre la comunidad de Capellanía de Loera en donde el conductor de un automóvil perdió el control del volante y se fue en contra de varios trabajadores en una obra.

Adulto mayor pierde el control del volante y mata a trabajador en una obra

Las personas que laboraban escucharon el estruendo y comenzaron a correr para ponerse a salvo, pero uno de los trabajadores no logró ponerse a salvo y fue atropellado.

Compañeros de la víctima llamaron al sistema de emergencias 911 para pedir apoyo médico y atender a la persona impactada por la camioneta.

Se desconoce la identidad del trabajador fallecido

Paramédicos que arribaron al lugar atendieron a varias personas con lesiones leves y confirmaron la muerte del hombre de entre 40 a 50 años de edad.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como su lugar de origen, ya que en este tipo de obras en las carreteras se subcontrata personal de distintos lugares.

El adulto mayor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades mientras que su esposa que lo acompañaba fue dejada en libertad.

Integrantes del Semefo hicieron el levantamiento del cuerpo del trabajador para llevarlo al anfiteatro en Guanajuato, Capital y realizarle la autopsia de ley y determinar la causa exacta de su muerte y darle aviso a sus familiares.

Información de Ricardo Preciado

JIPV