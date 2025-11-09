Se Enferman 30 Perros en Albergue de León, Guanajuato tras Presuntamente Comer Croquetas Donadas

Un albergue de rescate y cuidado animal en León, Guanajuato denunció a través de redes sociales un hecho que ha causado indignación entre los ciudadanos: tres perros murieron y alrededor de 30 resultaron enfermos luego de que una persona entregara un costal de croquetas como supuesto donativo.

De acuerdo con la publicación del albergue, el hecho ocurrió el día viernes 7 de noviembre, cuando una persona llegó al lugar para dejar el costal, pero se negó a dar su nombre o permitir que le tomaran fotografías.

Los perritos comenzaron a tener vómito, diarrea y debilidad

Horas después de que los animales consumieran el alimento, varios comenzaron a presentar vómito, diarrea y debilidad.

"No lloro de tristeza más bien tengo rabia porque nunca he sido mala quienes han querido visitar les he mostrado el albergue los he dejado llegar hasta donde es el lugar que ellos tienen para vivir ayer en la noche eran como un 8 15 veníamos llegando de la veterinaria porque llevamos a una perrita que tiene mal su ojo y al regresar me estaban esperando y como siempre he sido sabe que llegan a la casa y recibo las cosa y se lo llevaron a los perros porque no tenían que cenar" dijo Karina castellanos integrante de la casa hogar Goyito.

Tres perros ya han fallecido y más de una decena están en observación

La encargada del refugio informó que durante la mañana del pasado viernes 7 de noviembre tres de los perros no lograron sobrevivir, mientras que otros permanecen bajo observación veterinaria.

"Se me hace muy triste que pidamos ayuda con alimento y nos hagan esto si ocupamos croquetas pero eso no les da el derecho a lastimar peritos que básicamente han pasado por un proceso se van recuperando mis perros no están flacos no están en mal estado y se me injusto que se aprovechen de que siempre tenemos abiertas las puertas para que donen no es un perrito no son uno dos o tres son varios y 3 ya no pudieron esperar a que los atendiéramos y es bien injusto porque no saben todo lo que hacemos para que salgan de donde están y llegar con nosotros", comentó Castellanos.

En redes sociales, usuarios expresaron su indignación y pidieron a las autoridades investigar el caso para determinar si el alimento estaba contaminado o si se trató de un acto intencional. También llamaron a la población a ser más cuidadosa con las donaciones y no aceptar productos sin verificar su procedencia.

