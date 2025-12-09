Dos Elementos de la Defensa y Un Policía Estatal Murieron en Yuriria, Guanajuato en un Accidente

Alrededor de la 1:00 de la mañana se registró un accidente en la carretera Yuriria - Valle De Santiago a la altura de la comunidad de Parangarico.

Conductores que pasaban por la zona llamaron a la Central de Emergencia 911, incluso algunos se bajaron de sus autos para intentar ayudar.

Vehículo choca contra árboles y acaba fuera de la carretera

Integrantes de diversas corporaciones acudieron al llamado, confirmando lo que ya les habían informado.

Encontrando una camioneta con serios daños después de haber chocado contra varios árboles afuera de la carretera. Presuntamente el exceso de velocidad fue parte de las causas del choque.

Bomberos de la localidad acudieron al sitio para intentar rescatar a las víctimas pasada la 1:00 de la mañana de este lunes.

Después del rescate de los cuerpos pudieron ser identificados

Dentro del vehículo se encontraban tres hombres, a los cuales se les intentó brindar atención médica. Después de liberar los cuerpos, las víctimas fuero identificadas por sus credenciales.

Dos de ellos pertenecían a la Defensa mientras que el restante formaba parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Te podría interesar: Resguardan Zoológico de León tras Muerte de 24 Borregos Muflones; Siguen las Investigaciones

Agentes estatales arribaron al lugar para comenzar con las investigaciones y hacer el levantamiento de los cuerpos para realizarles la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Información de Ricardo Preciado

JIPV