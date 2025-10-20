Mujer de 63 Años Muere en Ataque Armado Dentro de su Casa en León, Guanajuato

Un ataque armado que se registró el domingo 19 de octubre en una casa duplex en la colonia Delta de Jerez, en León, Guanajuato dejó a una señora de 63 años sin vida.

Lucía, como se llamaba la señora, se encontraba dentro de su casa ubicada en la calle Andador del Yuan, eran alrededor de las 8:00 de la noche.

En esa casa ya habían matado a un hombre y herido a una mujer

Según testigos, dos hombres llegaron en una motocicleta y uno de ellos bajó del vehículo para subir a la casa de la víctima. Al llegar a la puerta, la abrió pues estaba sin seguro y comenzó a disparar en contra de la adulta mayor quien murió casi al instante.

En el mismo domicilio, el pasado 29 de septiembre del 2024 ya se había presentado un hecho delictivo en donde perdió la vida un hombre. Además la hija de Lucía había quedado lesionada en ese ataque armado.

Ataque causa consternación en vecinos de Lucia

Habitantes aledaños se mostraron consternados por el ataque armado, ya que no es el primero en ese mismo sitio y porque la víctima es una adulta mayor.

Policías estatales y municipales acordonaron el área con apoyo de fuerzas federales para resguardar la casa y se pudieran realizar las investigaciones.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de recolectar las primeras pesquisas para así darle apertura a una carpeta de investigación.

Mientras que el cuerpo de la señora Lucía fue trasladada a un anfiteatro en las instalaciones del Semefo en Guanajuato, Capital para la necropsia de ley.

