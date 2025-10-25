Matan a Mujer de 73 Años en Presunto Intento de Asalto en Autobús de Celaya, Guanajuato

La madrugada del pasado viernes se registró un presunto intento de asalto a un camión de pasajeros que circulaba por la carretera Querétaro – Celaya a la altura del Trebol de Los Apaseos, los agresores dispararon contra el autobús pero el chofer no paró la marcha.

Eran las tres de la mañana aproximadamente cuando sucedieron los hechos, al llegar a la central camionera de Celaya, Guanajuato el conductor se percató de que había una persona sin vida.

Hombres armados dispararon al camión de pasajeros cuando vieron que no se detenía

Por lo que se llamaron a las autoridades pertinentes a la central de emergencias 911, para que acudieran a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

De acuerdo al chofer del camión, se dirigían desde Monterrey, Nuevo León y en la zona de Los Apaseos, hombres con armas de fuego intentaron detener el camión para asaltarlo pero al no parar comenzaron a disparar.

Muere señora originaría del estado de Michoacán por impactos de bala

Una de las balas impactaron a la señora Margarita originaria del estado de Michoacán, perdiendo la vida aparentemente por la herida causada en el presunto intento de asalto.

Te podría interesar: Asesinan a Dos Hombres que Convivían en Una Cochera en Celaya, Guanajuato

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de entrevistar a los involucrados en el suceso para darle apertura a una carpeta de investigación, de igual manera se capturaron indicios.

Personal del Servicio Médico Forense hicieron el levantamiento del cuerpo de la señora Margarita para trasladarla a sus instalaciones en Guanajuato, Capital donde se le hará la necropsia de ley.

El autobús fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para apoyar en las investigaciones.

Historias recomendadas:

Información de América Ortiz

JIPV