Una mujer falleció después de haber sido atropellada por el tren cuando cruzaba la vía en el libramiento sur de Apaseo El Grande a la altura de la colonia Molino de Arriba.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Una mujer murió al ser atropellada por el tren en el libramiento sur de Apaseo El Grande, Guanajuato a la altura de la colonia El Molino de Arriba, se desconoce la identidad de la víctima.

Muere Mujer al ser Atropellada por el Tren en Apaseo El Grande, Guanajuato

Muere Mujer al ser Atropellada por el Tren en Apaseo El Grande, Guanajuato

La tarde del pasado lunes 29 de septiembre se registró un accidente en las vías del tren sobre el libramiento sur de Apaseo El Grande, Guanajuato donde una mujer perdió la vida.

Víctima fue atropellada y arrastrada 100 metros por el tren 

Según testigos, la víctima manejaba una motocicleta e intentó ganarle el paso al tren pero no lo logró, siendo impactada por la pesada máquina. El atropello causó que fuera arrastrada la mujer por alrededor de 100 metros junto con su motocicleta que fue localizada al frente del ferrocarril

La Central de Emergencias 911 fue alertada por personas conmocionadas que presenciaron el accidente que se presentó a la altura de la colonia Molino de Arriba

Sigue la víctima en calidad de desconocida 

En el puente que conecta la colonia señalada fue encontrado el cuerpo de la víctima de quien aún pertenece desconocida su identidad

La zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones para que los agentes estatales pertinentes se encargaran de las investigaciones y el levantamiento del cuerpo. 

 

Accidentes
