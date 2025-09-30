Mujer Murió al ser Atropellada por el Tren en el Libramiento Sur de Apaseo el Grande, Guanajuato
N+
Una mujer falleció después de haber sido atropellada por el tren cuando cruzaba la vía en el libramiento sur de Apaseo El Grande a la altura de la colonia Molino de Arriba.
Una mujer murió al ser atropellada por el tren en el libramiento sur de Apaseo El Grande, Guanajuato a la altura de la colonia El Molino de Arriba, se desconoce la identidad de la víctima.
Accidentes
Muere Mujer al ser Atropellada por el Tren en Apaseo El Grande, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Mujer Muere Atropellada en la Carretera Silao - León, Guanajuato, hay un Hombre Herido
Las Noticias Del Bajio
Hombre es Asesinado de 15 Balazos en Un Carro en San Francisco del Rincón, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Sector Turismo Ve con Buenos Ojos Proyecto de Tren Elevado en León
COMPARTE:
La tarde del pasado lunes 29 de septiembre se registró un accidente en las vías del tren sobre el libramiento sur de Apaseo El Grande, Guanajuato donde una mujer perdió la vida.
Víctima fue atropellada y arrastrada 100 metros por el tren
Según testigos, la víctima manejaba una motocicleta e intentó ganarle el paso al tren pero no lo logró, siendo impactada por la pesada máquina. El atropello causó que fuera arrastrada la mujer por alrededor de 100 metros junto con su motocicleta que fue localizada al frente del ferrocarril.
La Central de Emergencias 911 fue alertada por personas conmocionadas que presenciaron el accidente que se presentó a la altura de la colonia Molino de Arriba.
Te podría interesar: Director de Una Primaria fue Herido a Balazos en León, Guanajuato
Sigue la víctima en calidad de desconocida
En el puente que conecta la colonia señalada fue encontrado el cuerpo de la víctima de quien aún pertenece desconocida su identidad.
La zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones para que los agentes estatales pertinentes se encargaran de las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.
Historias recomendadas:
-
Atacan a Hombre a Balazos en Punta Dorada en León; Trasladan al Herido al Hospital
-
Se Rompe Juego Mecánico en Feria de San Miguel Arcángel en San Felipe, Guanajuato
-
Impulsan a Personas Buscadoras en León; Crean Programa para Víctimas
Información de Alejandro Gibran Chichipan
JIPV