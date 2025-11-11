Inicio Bajio Mujer Muere Atropellada al Intentar Cruzar Una Carretera en San Felipe, Guanajuato

Mujer Muere Atropellada al Intentar Cruzar Una Carretera en San Felipe, Guanajuato

Una mujer falleció después de haber sido atropellada por un vehículo en la carretera Dolores Hidalgo - San Felipe, iba bajando de un camión urbano.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Una mujer que iba bajando de un camión urbano e intentaba cruzar la carretera Dolores Hidalgo - San Felipe, Guanajuato, fue atropellada por un vehículo perdiendo la vida en el lugar.

Fallece Mujer al Ser Atropellada al Bajar de Un Camión Urbano en San Felipe, Guanajuato

Fallece Mujer al Ser Atropellada al Bajar de Un Camión Urbano en San Felipe, Guanajuato

La noche de lunes pasado 10 de noviembre se registró un accidente en la carretera Dolores Hidalgo - San Felipe, Guanajuato a la altura de la comunidad Rancho de Guadalupe

De acuerdo a testigos, una señora iba bajando de un camión del transporte urbano y se dispuso a intentar cruzar la carretera

Testigos intentaron advertir a la señora de que no cruzara la carretera

Sin embargo, no se fijó la señora que un vehículo iba circulando en el sentido contrario, siendo impactada por el mismo. 

Según los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar intentaron advertir a la señora de que no cruzara aún, pero hizo caso omiso

El conductor responsable de atropellar a la señora se dio a la fuga

Personas que presenciaron el accidente llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo apoyo para brindar atención médica a la víctima

Al llegar paramédicos y atender a la señora atropellada, solamente pudieron confirmar su fallecimiento

El conductor responsable se dio a la fuga, por lo que es buscado por las autoridades para esclarecer los hechos. Integrantes de diversas corporaciones llegaron al lugar a realizar las investigaciones pertinentes. 

Mientras que personal del Semefo levantaron el cuerpo y lo trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital

 

