Mujer Presuntamente Violentada y Muerta fue Hallada Detrás de Una Secundaria en Celaya

El pasado viernes habitantes de la comunidad de San Miguel Octopan en Celaya, Guanajuato encontraron el cuerpo de una persona en un terreno baldío detrás de la secundaria de la localidad.

Por lo que informaron a las autoridades llamando al número de emergencias 911, para que acudieran a confirmar la muerte de quien aparentemente era el cuerpo de una mujer.

La víctima presentaba signos de abuso y violencia en distintas partes de su cuerpo

Al llegar paramédicos, resguardados por autoridades de seguridad de diversas corporaciones, se encargaron de revisar el cuerpo de una mujer quien se encontraba sin vida y presentaba evidentes signos de abuso y violencia.

Por lo que la calle Ignacio Allende, tuvo que ser cerrada en su totalidad mientras se realizaban las tareas de investigación por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La mujer era identificada como Steicy de 32 años de edad

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó de hacer el levantamiento de quien en vida se llamaba Steicy y tenía 32 años, perteneciente a la misma comunidad de San Miguel Octopan.

La mujer fue trasladada a Guanajuato, Capital a realizarle la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

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Hasta el momento se desconocen las razones del asesinato y la mecánica de su muerte.

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Redacción N+

JIPV