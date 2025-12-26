Asesinan a Disparos a un Padre y su Hijo al Interior de su Casa en Guanajuato; Esto se Sabe

La tarde del pasado jueves 25 de diciembre se registró un ataque armado en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Heras en Irapuato, Guanajuato.

Presuntamente hasta el domicilio llegaron hombres armados quienes ingresaron a una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Rosal donde estaban reunidos varios integrantes de una familia.

Ataque armado contra las do víctimas fue presenciado por familiares

Sin embargo, la presencia de otros familiares no impidió que los agresores accionaran en repetidas ocasiones sus armas de fuego contra el padre y su hijo. Para después escapar con rumbo desconocido ante la conmoción de los testigos del ataque que intentaban ayudar a las víctimas.

Autoridades fueron alertadas de los hechos por los testigos y por vecinos de la zona por lo que acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho violento.

Las víctimas del ataque armado en Irapuato fueron identificadas como Carlos y Jesús

Paramédicos que llegaron a la casa donde fue el ataque se percataron de que dos hombres se encontraban con impactos de bala e inconscientes.

Después de ser revisados solamente pudieron confirmar que ambos ya no contaban con signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús de 56 años y Mario de 26 años de edad quien tenía antecedentes de robo y riña en la vía pública.

El domicilio fue acordonado por elementos de la Policía municipal para que agentes estatales comenzaran con las indagatorias.

Los cuerpos fueron trasladados a un anfiteatro por integrantes del SEMEFO para practicarles la necropsia de ley.

Redacción N+

JIPV