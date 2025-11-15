Perro Policía Detecta Más de Mil 200 Dosis de Droga en Silao, Hay Un Detenido

Lo que era un recorrido de rutina para los elementos de Seguridad y un perro policía, terminó con la captura de un hombre al que se le encontraron en una bolsa más de mil 200 dosis de droga en el municipio de Silao, Guanajuato.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, donde los policías realizaban un recorrido de rutina con la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

En cierto momento, el perro comenzó a ladrar hacia un hombre que pasaba por el lugar con una bolsa negra, acción que llamó la atención de los elementos de Seguridad, quienes se acercaron de inmediato a la persona sospechosa.

En un principio, el hombre que caminaba por la zona, al notar que la policía le llamó la atención, intentó correr, pero los elementos de la mano de la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lograron alcanzarlo.

Ahí, los policías comenzaron a platicar con él, mientras que el perro daba indicios de que algo sospechoso traía en la bolsa, por lo que se le pidió que mostrará el contenido de la misma para corroborar que todo estuviera en orden.

Encuentran policías cuentos de dosis de droga gracias al perro

De inmediato, los elementos de Seguridad notaron que al interior de la bolsa, el hombre traía varios envoltorios de droga, acción que la unidad canina confirmó, por lo que de inmediato se pidieron refuerzos para llevar a cano la detención de la persona.

Al final, más policías llegaron a la zona para proceder a la detención del hombre, así como el decomiso de las más de mil 200 dosis de droga que traía en la bolsa negra, en la cual pensó que nunca verían lo que llevaba en su interior.



NLD