Policía Sobrevive Tras Ser Apuñalado Cuando Fue a un Reporte en Pénjamo, Guanajuato

La Central de Emergencias 911, recibió el reporte sobre una riña familia en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez en Pénjamo.

Por lo que un policía que se encontraba cerca de la zona, respondió el reporte, al llegar, tocó la puerta de la casa pero nadie abrió.

Policía es apuñalado al intentar detener una pelea

Provocando que el agente se saltará al interior del hogar por un terreno aledaño y así poder intervenir en la pelea. Al caer dentro del domicilio, un hombre lo comenzó a apuñalar en distintas ocasiones.

Aún herido el policía logró detener a su agresor, mientras lograba entrar también su compañero, quien pidió el apoyo de elementos de rescate.

Estable y fuera de peligro ha sido reportado el policía

Al llegar los paramédicos le brindaron las primeras atenciones, lo estabilizaron y lo trasladaron con heridas de gravedad al Hospital General de Pénjamo.

Después de ser intervenido quirúrgicamente, el policía actualmente ha sido reportado como estable y fuera de peligro.

Sin embargo, se desconoce si el agresor fue detenido y el estado de salud de la mujer involucrada en la riña.

Información de Ricardo Preciado

JIPV