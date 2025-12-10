Inicio Bajio Hieren en Ataque Armado en un Bar a un Presunto Primo de la Alcaldesa de Pénjamo, Guanajuato

Hieren en Ataque Armado en un Bar a un Presunto Primo de la Alcaldesa de Pénjamo, Guanajuato

Un ataque armado en el interior de un bar en la zona centro de Pénjamo, Guanajuato, dejó a una persona lesionada de gravedad presuntamente primo de la alcaldesa Yozajamby Molina.

Hieren en Ataque Armado en un Bar a un Presunto Primo de la Alcaldesa de Pénjamo, Guanajuato. Foto: N+

La noche del pasado lunes se registró un ataque armado en contra de una persona dentro de un bar en el centro de Pénjamo, Guanajuato

Aseguran no es el primer hecho violento en este bar de Pénjamo

Los hechos se presentaron en el bar denominado Tecos, un lugar donde ya se habían matado a varias personas.

De acuerdo a testigos, dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, bajó uno de ellos, ingresó al bar y disparó en contra de su víctima

Clientes y vecinos llamaron al número de emergencias 911 para denunciar lo sucedido y pedir la presencia de elementos médicos

Autoridades Investigan este ataque armado la zona fue acordonada

Policías municipales bloquearon el paso vehicular para que paramédicos pudieran realizar su labor.

La víctima fue trasladada de manera urgente a un hospital para recibir atención médica y sanar sus múltiples lesiones

Hasta el momento la alcaldesa no se ha pronunciado sobre los hechos, ni ha conformado si se trata de su primo quien fue atacado

Ademas no se cuenta con personas detenidas por el ataque armado a pesar de la implementación de un operativo de búsqueda.

 

Inseguridad en Bajío
