Incendio en Mercado De Gavira en Guanajuato Deja 15 Locales Quemados
N+
Un incendio en el Mercado De Gavira en Guanajuato, Capital dejó a mínimo 15 locales comerciales quemados con pérdidas totales de más de dos millones de pesos.
Un incendio que se registró en el Mercado de Gavira en Guanajuato, Capital dejó afectaciones que ascienden a los 2 millones de pesos, en al menos 15 locales comerciales.
Accidentes
Incendio en Mercado de Gavira en Guanajuato, Capital Dejó al Menos 15 Locales Afectados
Las Noticias Del Bajio
Pronóstico del Clima Para Este Lunes Ocho de Diciembre en Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Cinco Fallecidos y Seis Lesionados Dejó un Ataque Armado en Valle de Santiago, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Encuentran Cuerpo Envuelto en Plástico con Signos de Violencia en León, Guanajuato
COMPARTE:
Alrededor de las 2:50 de la madrugada se registró un incendio en el mercado de Gavira en Guanajuato, Capital cerca del túnel de Los Ángeles.
Autoridades investigan causa del incendio en Guanajuato
Las llamas comenzaron a propagarse de manera muy rápida quemando lonas y mantas de puestos semifijos que se encontraban.
Vecinos del lugar al percatarse del fuego llamaron a los bomberos para que apoyaran en la extinción del fuego.
Al lugar llegaron elementos de la institución quienes comenzaron con los trabajos que les llevó varias horas.
Aunque hasta el momento se continúan las investigaciones para dar con la causa del incendio, una de las posibilidades más fuertes es que haya sido por un corto circuito.
Incendio deja pérdida millonarias para los comerciantes en Guanajuato
Fueron en total al menos 15 los establecimientos que se vieron afectados en donde se vendían distintos artículos, ropa, aproximadamente más de 130 mil pesos perdió cada locatario.
Esto de acuerdo a Francisco Infante, representante de los comerciantes del Mercado De Gavira.
“Ya tenemos también un monto más o menos un promedio de cada compañero su cantidad que perdió que fueron arriba de unos 130,000 Yo creo por ahí más o menos entre cada puesto... Lo que ellos venden son ropa hay algunos que hay de diferentes productos hay ropa y memorias hay artículos para celular o sea de todos los artículos que están ahorita de moda”, dijo Francisco.
A pesar de la tragedia, Infante es optimista y asegura que se recuperaran pues las pérdidas fueron sólo materiales, además han recibido ayuda de distintos lados.
Te podría interesar: Cinco Muertos Durante Ataque Armado en Valle de Santiago; Esto Sabemos
“Qué crees que de la ayuda ha habido bastante por todos lados… yo creo que sí nos vamos a recuperar y te voy a decir por qué porque lo primordial todo acaba nuevo económico que sí es muy necesario pero estamos nosotros sanos y fuertes y pues yo digo que si le echamos ganas alcanzamos a salir bien la temporada y todo”, expresó el representante de los comerciantes.
Locatarios señalaron que los gobiernos municipal y estatal se comprometieron en apoyarlos.
Historias recomendadas:
-
Localizan un Cuerpo Envuelto en Plástico Abandonado en Carretera de Guanajuato
-
Pronóstico del Clima Para Este Lunes Ocho de Diciembre en Guanajuato
-
Muere un Hombre a Balazos Cuando Arreglaba Una Motocicleta en Celaya, Guanajuato
Información de Alberto Martínez y Jorge Pérez Villalobos
JIPV