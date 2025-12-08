Incendio en Mercado De Gavira en Guanajuato Deja 15 Locales Quemados

Alrededor de las 2:50 de la madrugada se registró un incendio en el mercado de Gavira en Guanajuato, Capital cerca del túnel de Los Ángeles.

Autoridades investigan causa del incendio en Guanajuato

Las llamas comenzaron a propagarse de manera muy rápida quemando lonas y mantas de puestos semifijos que se encontraban.

Vecinos del lugar al percatarse del fuego llamaron a los bomberos para que apoyaran en la extinción del fuego.

Al lugar llegaron elementos de la institución quienes comenzaron con los trabajos que les llevó varias horas.

Aunque hasta el momento se continúan las investigaciones para dar con la causa del incendio, una de las posibilidades más fuertes es que haya sido por un corto circuito.

Incendio deja pérdida millonarias para los comerciantes en Guanajuato

Fueron en total al menos 15 los establecimientos que se vieron afectados en donde se vendían distintos artículos, ropa, aproximadamente más de 130 mil pesos perdió cada locatario.

Esto de acuerdo a Francisco Infante, representante de los comerciantes del Mercado De Gavira.

“Ya tenemos también un monto más o menos un promedio de cada compañero su cantidad que perdió que fueron arriba de unos 130,000 Yo creo por ahí más o menos entre cada puesto... Lo que ellos venden son ropa hay algunos que hay de diferentes productos hay ropa y memorias hay artículos para celular o sea de todos los artículos que están ahorita de moda”, dijo Francisco.

A pesar de la tragedia, Infante es optimista y asegura que se recuperaran pues las pérdidas fueron sólo materiales, además han recibido ayuda de distintos lados.

Te podría interesar: Cinco Muertos Durante Ataque Armado en Valle de Santiago; Esto Sabemos

“Qué crees que de la ayuda ha habido bastante por todos lados… yo creo que sí nos vamos a recuperar y te voy a decir por qué porque lo primordial todo acaba nuevo económico que sí es muy necesario pero estamos nosotros sanos y fuertes y pues yo digo que si le echamos ganas alcanzamos a salir bien la temporada y todo”, expresó el representante de los comerciantes.

Locatarios señalaron que los gobiernos municipal y estatal se comprometieron en apoyarlos.

Historias recomendadas:

Información de Alberto Martínez y Jorge Pérez Villalobos

JIPV