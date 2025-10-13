Recuperan Camioneta Robada con 153 Cajas de Medicamentos en Romita, Guanajuato

Autoridades de Seguridad y Paz en Guanajuato, en conjunto con el personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lograron recuperar un vehículo que presentaba reporte de robo y el cual tenía en su interior 153 cajas de medicamento en el municipio de Romita.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, pero la Fiscalía de Guanajuato confirmó recientemente los hechos, después de que se diera a conocer gracias a un reporte sobre el robo de una camioneta.

En los detalles brindados, se destacó que al interior del vehículo se transportaba medicamento y justo al llegar al municipio de Romita, en Guanajuato, varios hombres habían robado la camioneta.

Tras el reporte de robo, se indicó que al interior había medicamento, por lo que de inmediato varias corporaciones de Seguridad de Guanajuato, trabajaron en conjunto para dar con el paradero de la camioneta robada.

Fue después de un par de horas, que elementos de Seguridad y Paz de Guanajuato, en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron ubicar con la camioneta que se encontraba en un camino de terracería.

Recuperan camioneta robada con cajas de medicinas en Romita

Al ubicar el lugar del hallazgo, se informó que había sido en el camino que lleva a la comunidad El Cariño, por Chichimequillas, donde se encontraba la camioneta en un inmueble que meses antes había sido asegurado por autoridades estatales.

Ahí, se dio a conocer que al llegar los elementos de Seguridad vieron el vehículo, el cual al inspeccionarlo, encontraron en decenas de cajas de medicinas, las cuales tienen un monto superior a los 150 mil pesos.

Hasta el momento, las autoridades no han dicho si hubo detenidos, pero tanto la camioneta como las medicinas quedaron a disposición de la Fiscalía, quien llevará a cabo el proceso.

NLD