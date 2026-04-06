Persiguen Auto Robado y es Localizado Junto a Más Vehículos Robados en San Felipe, Guanajuato

Lo que comenzó como una persecución de un auto robado en Querétaro, terminó con la recuperación de tres más, que se encontraban estacionados en un terreno, ubicado en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

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De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando una persona de Querétaro, había reportado que había sido víctima del robo de su vehículo, por lo que se inició una persecución.

Ahí, autoridades de este estado, al ver que la unidad, se había dirigido a Guanajuato, contacto a las unidades del estado para comenzar un operativo, logrando tener como información que el auto se dirigía a San Felipe.

Gracias al GPS de la unidad robada, las autoridades de Guanajuato, lograron ubicar al auto, el cual al parecer se encontraba en un inmueble de San Felipe, por lo que se giró una orden de cateo con la finalidad de recuperar el vehículo.

Lo anterior provocó que elementos de varias corporaciones de Seguridad, se sumaran a este operativo, donde al llegar los uniformados el inmueble, procedieron a entrar y poder identificar el auto que se reportaba como robado.

Encuentran tres autos más con reporte de robo

Para sorpresa de los elementos, pudieron notar que al interior del terreno, había tres vehículos más, los cuales eran de una grama media alta, por lo que se procedió a investigar su procedencia y si contaban con algún reporte.

Minutos después, las autoridades pudieron confirmar que los vehículos restantes, sí contaban también con reporte de robo, por lo que se procedió al aseguramiento de estos, para que el personal de la Fiscalía comience con las indagatorias correspondientes.

En el lugar se indicó que se tratan de cuatro camionetas las recuperadas, afirmando que al momento del operativo, no se encontraba nadie, por lo que no se reportaron personas detenidas.

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